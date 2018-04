Tremendo nivel: Napo y Nestora, como Madero

El altar de la patria está en liquidación: compararse, o comparar a otros, con Juárez, Madero, Hidalgo… es fácil como tomarse un vaso de agua, al menos para el candidato que piensa hacer historia… mientras devalúa la historia.

Ayer, AMLO comparó a la secuestradora Nestora Salgado con Francisco I. Madero y con Benito Juárez, porque “es una dirigente social que estuvo en la cárcel por defender al pueblo y salió porque siempre ha luchado por la justicia”.

No, no, no, no habla bien de alguien que quiere ser Presidente de México elevar al pedestal de los héroes de la patria a la jefa de un grupo paramilitar que tiene vigentes cuando menos dos expedientes en su contra, por secuestro y esclavitud de pobladores de Guerrero.

La comandante Nestora estuvo presa y sus delitos vigentes aparecen registrados como XI-712/2016, XI-713/2016 y 48/2014. A sus secuestrados, Nestora los hacía dormir en cartones, defecar en un envase de refresco y comer sólo tres cucharadas de frijoles diarias.

A esa mujer compara AMLO con Madero y Juárez y le regaló una senaduría para que tenga fuero y no pueda ser requerida por la ley. ¿En qué se basa para subirla al altar de la patria? Dice él: “Madero estuvo en la cárcel, Juárez en la cárcel, Nestora también”. Y ya: diez en historia.

¿Hay que recordar que él repasó parte del altar ya en su más reciente entrevista con Milenio TV? Dijo: “Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y como el general Lázaro Cárdenas. Y no es ego”. No. Es egolatría.

El candidato presidencial de Morena también comparó con Hidalgo, Juárez y Madero al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, porque “los héroes de nuestra Patria, casi todos, fueron a la cárcel y son los padres de nuestra Patria: Hidalgo, Juárez, Madero”.

Lo peor es que AMLO comparó a Napito con esos héroes, a pesar de que dice no conocerlo. ¡Imaginemos que lo conociera! Lo compararía con su ídolo Che Guevara, pues el hijo menor de AMLO se llama Ernesto en honor al jefe de pelotones de fusilamiento en la Revolución cubana.

El “héroe” Napito huyó hace 12 años a Canadá, después de una explosión que mató y enterró a 65 trabajadores en la mina número ocho de Pasta de Conchos, Coahuila. Napito está acusado de robarse 55 millones de dólares del sindicato.

A la devaluación de héroes también le entró el asesor de AMLO, Alfonso Romo, quien comparó a Napito con Nelson Mandela, pues Mandela “estuvo 30 años en la cárcel”. Bueno, Napito nunca estuvo preso y vive en un depa de 1.8 millones de dólares en Vancouver.

Tremendo héroe.