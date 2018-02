Tres historias en la agenda del mañana

Este domingo 18 de febrero López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade protagonizan rituales políticos parecidos, todos serán ungidos y ovacionados, pero cada uno llega con circunstancias diferentes. Tres eventos y tres historias por coronar.

En el fifí Hotel Hilton del Centro Histórico AMLO pondrá un sello más en su pasaporte hacia la Presidencia de México. Con un partido político propio, joven y exitoso, de estructura familiar, organización hecha a su medida.

En Morena caben todos y entra de todo, todo lo que haga falta para que nada le falle al candidato de oficio; sus hordas de chairos, trols y boots olvidan sus mantras y a sus villanos favoritos. Adoptan a otros.

Manuel Bartlett fue precursor, luego Alberto Anaya (PT), ahora Elba Esther Gordillo, con su yerno y su nieto, y desde Canadá el exiliado Napoleón Gómez Urrutia, heredero del sindicato minero a la muerte de su padre, Napoleón Gómez Sada en 2001, sonríen, AMLO los ha resucitado; antes, hijos de la mafia del poder, hoy son íconos útiles para lo que viene.

En Morena los personajes más pintorescos, como Cuauhtémoc Blanco caminan hacia posiciones de más poder; otrora antagonista, Gabriela Cuevas es nueva aliada por un lugar en sus listas para el Congreso, huesos por lealtades, expoderosos en desgracia, como Marcelo Ebrard, regresan del exilio, van por fuero; talento electoral relegado, Ricardo Monreal olvida afrentas para sumarse, ganar y volver a esperar a que el dedito diga que es él.

AMLO saldrá del Hilton a un paseo dominical, por lo pronto su reto es no regarla, caer poco, rehuir debates, alejarse del contraste, cultivar encuestas y esperar, seguir disfrutando del ambiente que Anaya y Meade le procuran.

En el Auditorio Nacional Ricardo Anaya coronará su estrategia tan personal como implacable; llega no sólo con las riendas de su partido cortas y firmes como nunca en la historia antes democrática del PAN, sino que tiene también en su poder los hilos más finos del PRD y MC.

Segundo y creciendo en encuestas, el llanero solitario, hombre araña y chico maravilla se deleitará en el escenario, dirá “no que no”. Acabó con todo obstáculo, ignoró cuanto llamado histórico le hicieron panistas mayores, omitió reglas, acuerdos y procesos, apañó a un PRD sin opciones y compró por un puñado de posiciones y apartarse de Jalisco a una franquicia política naranja y cantadora.

Las puertas al poder y al fuero para Miguel Ángel Mancera, Salomón Chertorivsky (responsable de la propuesta y el programa de gobierno para Anaya) o Guadalupe Acosta Naranjo se atienen hoy a la voluntad del único regente frentista, Ricardo Anaya, él da y quita, los demás se alinean.

En el Foro Sol, laberíntico escenario expuesto a sol, polvo y frío, José Antonio Meade será ungido como el mejor candidato de la peor alianza. El ciudadano rehén de los grupos de poder en el gobierno, de Los Pinos, de Insurgentes Norte o Tlatelolco, un ejército lleno de generales que miran cómo las encuestas los maltratan, menosprecian logros y hazañas, caen ante el embate del irracional mal humor social.

La campaña, que aún no es, inicia con la entrega del candidato ciudadano a esos poderes fácticos, apoyando al torpedeado liderazgo de Enrique Ochoa, el racista arrepentido, abrazando a una militancia que reclama competencia interna, empatía y operación política que hace tiempo dejaron de ser sello de la casa tricolor.

Meade convence, pero no vence, no en la tesitura actual. Se resiste al deslinde, a la deslealtad y a la ingratitud. Apuesta por la razón, la experiencia y la probidad personal sin mácula; echa mano de su oficio como servidor público en dos administraciones confrontadas para lidiar, y no morir en el intento, a los toros Miura que amenazan con arrasarlo.

En la cabeza de muchos Meade es el mejor; en el corazón de más es el representante de lo peor, la continuidad de la corrupción, la impunidad y las expectativas no cumplidas, de socavones sin castigo y violencia sin freno.

Tres escenarios, tres circunstancias y tres destinos diferentes, la agenda de mañana y del mañana.