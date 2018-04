Triste espectáculo

Cada día me convenzo más de que el sistema político mexicano está diseñado para privilegiar al político y no al ciudadano. El triste e inútil espectáculo que vimos ayer, en el mal llamado debate entre los contendientes a la Jefatura de Gobierno, lo confirma.

Por más que se han alzado las voces para hacerlo dinámico, para que exista un verdadero intercambio de ideas e incluso de señalamientos, con eso de los derechos iguales para todos, terminamos teniendo nada.

Una cosa es que todos tengan los mismos derechos y otra, muy distinta, es que los punteros tengan que debatir con los demás. ¿Qué cómo se sabe quién puntea? Utilizando la ciencia, con la metodología de las encuestas; así de sencillo. Pero no; ahí tenemos a Marco Rascón, a quien enviaron, por no decir pagaron, para golpear a Mikel Arriola; y lo propio se puede decir de Purificación Carpinteyro contra Sheinbaum.

Igualmente patético fue el desempeño de Lorena Osornio en el evento. La pobre mujer ni siquiera saber hablar español con propiedad, por lo que cuando intentaba leer sus notas, pues tampoco le era posible. Términos muy simples los desconoce y confunde y, obviamente, es incapaz de plantear una idea con congruencia. Digamos que hace las veces de El Bronco, pero de una manera más ridícula.

Rascón se vio como un cínico nauseabundo, echándole la culpa al PRI de la desaparición de los 43 (este sí, haciendo uso político de una tragedia). Bajo, barato y despreciable, ése es el candidato del Humanista, partido que no representa a nadie. Y ya abusando de más, se puso a recitar una especie de poesía que me obligó a silenciar el televisor.

Por otro lado, la candidata del Panal me dio la impresión de que fue preparada para el debate por algún maestro de actuación que fue echado del CEA. Entre sus tics nerviosos, su tronada de dedos mientras hablaba y sus movimientos y gestos histriónicos, no me dio oportunidad de retener ni media palabra de lo que decía.

¡Una pérdida de tiempo grosera! ¡Una verdadera ofensa para los electores! Eso fue el debate por la capital. Si tuvieran vergüenza, debería darles, aunque sea tantita, a las autoridades electorales que diseñaron esto; al igual que a los partidos políticos que avalaron tanto el formato como a los aspirantes de relleno, que más bien son unos bufones.

La que gratamente sigue sorprendiendo es Mariana Boy, quien a pesar de no tener oportunidad alguna, tiene ideas y presencia. Claudia Sheinbaum, la de siempre: se queja de que le echan en cara las muertes del Rébsamen (sin remordimiento alguno); pero el hecho es que ni siquiera debería haber estado en la boleta. El inmueble se vino abajo porque ella y su gente lo permitieron, y punto. No hay más.

Mikel Arriola, bien, a secas. Pero sigue sin darle en la línea de flotación a Sheinbaum (el desastroso legado de AMLO). Barrales no estuvo tan mal como imaginé, pero recibió candela por su inexplicable riqueza. Aplauso a Solórzano, pues hizo lo que puedo con lo que le dieron. El lunes le sigo.