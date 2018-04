Tristes cifras de México, con más pobreza laboral

Era un pueblo tan pobre, que hasta los semáforos eran en blanco y negro… Esta semana el observatorio de política económica México ¿Cómo vamos?, que comanda Valeria Moy, dio a conocer su publicación “En Cifras ¿Có30mo Vamos?”

El robusto ejercicio analiza a detalle el avance de los 32 estados del país, sus principales actividades productivas, fuentes de ingresos, la calidad de sus servicios educativos, de salud y vivienda y su brecha salarial.

Hasta el tercer trimestre del año pasado apenas seis estados alcanzaron su meta de crecimiento del PIB, con lo que sólo Baja California Sur, Puebla, Aguascalientes, Guadalajara, Morelos y Querétaro se encuentran en semáforo verde.

Sin embargo, al analizar las enormes carencias que aún persisten incluso en esas entidades queda claro que el crecimiento no es el único reto…

Al sastre pobre se le dobla la aguja… El documento revela que a nivel nacional persiste un abismal rezago educativo, pues un 18% de los jóvenes no recibe la instrucción que corresponde a su grupo de edad.

Además en entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero la cifra supera el 25%, dados los elevados niveles de deserción y las carencias en infraestructura escolar.

De igual forma en servicios de salud, los datos dejan un amargo sabor de boca. En el país cerca del 17% de la población no tiene acceso a doctores y medicamentos, lo que repercute de manera negativa en la calidad de vida.

Incluso en la CDMX y el Estado de México, que representan el 17% y el 9% del PIB nacional respectivamente, el 19% de su población no cuenta con cobertura de salud.

Asimismo, en seguridad alimentaria el panorama es alarmante, pues 21.7% no tiene acceso a una sana nutrición…

Como billetera de mendigo… La realidad es que en total 43.6% de los habitantes del país tiene por lo menos una carencia social y un ingreso inferior a la línea de bienestar, de los cuales 7.6% se encuentran en situación de pobreza extrema.

Lo anterior se explica por la precarización del empleo y el deterioro del ingreso que se ha experimentado en los últimos años.

En 2017 la remuneración laboral per cápita nacional apenas promedió los 2 mil 216 pesos.

Además en entidades como el Edomex, donde el costo de la vida es elevado, el ingreso de trabajo por habitante sólo alcanzó los 2 mil 152 pesos y ni qué decir de Chiapas o Oaxaca, en donde éste apenas asciende a los mil 159 pesos y mil 220 pesos, cada uno.

En ese contexto, hoy un 41% de los mexicanos vive en pobreza laboral, es decir que a pesar de que tienen un empleo no obtienen los suficientes recursos para cubrir todas sus necesidades básicas.

Así que, como ve, cifras de un México que no va del todo bien…

Presidenciables,

en foro de vivienda

El próximo… 9 de mayo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) que encabeza Carlos Medina Rodríguez, llevará a cabo su “Encuentro Nacional de Vivienda 2018”.

Por allá desfilarán los cuatro contendientes a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador de Morena, Ricardo Anaya, por el Frente, José Antonio Meade, del PRI, y la candidata independiente Margarita Zavala, quienes presentarán sus propuestas para este importante sector que representa el 7% del PIB y el empleo de 3 millones de personas…