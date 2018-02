Trump arriba a Florida para reunirse con familiares de las víctimas del tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este jueves a Florida para reunirse con los familiares de las víctimas del tiroteo ocurrido en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, y se prevé que se reúna también con los sobreviviente del ataque.

Trump dijo en televisión nacional que la masacre transformó la esucuela secundaria en una escena de terrible violencia, odio y maldad, y afirmó que el país entero se encuentra orando por las víctimas y sus familias.

El mandatario estadounidense afirmó en un tuit que el joven que abrió fuego contra los estudiantes, había dado señales una y otra vez, y recalco que siempre se debe informar a las autoridades sobre tales casos.

“Tantas señales de que el tirador de Florida sufrió una perturbación mental, incluso fue expulsado de la escuela por comportamiento grave. Los vecinos y compañeros de clase sabían que era un gran problema. ¡Siempre debe informar tales casos a las autoridades!”, se lee en el tuit.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018