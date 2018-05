El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó ayer que es posible que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sea aprobado por el Congreso estadounidense hasta el siguiente año.

En una entrevista para el canal de televisión Fox News, Mnuchin aseguró que el presidente Donald Trump está más interesado en lograr un buen acuerdo con Canadá y México, que en terminar rápidamente las negociaciones del TLCAN.

Según Notimex, el plazo para que el TLCAN pueda ser aprobado este año por el Congreso de Estados Unidos es ya de sólo unos días, debido a que los legisladores requieren de 105 días para revisar un nuevo acuerdo antes de votarlo.

El líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, había puesto el 17 de mayo como fecha límite para que el Congreso aprobara el TLCAN este año y apenas el jueves expresó que los legisladores podrían ofrecer otras dos semanas de plazo a las negociaciones.

No obstante, las negociaciones no parecen están muy cerca de finalizar, de acuerdo con representantes de Estados Unidos y México. Asimismo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que pese a que un acuerdo ya está en la mesa, faltan muchos detalles por definir. Mnuchin incluso aseveró que Trump puede aún retirar a Estados Unidos del TLCAN si decide finalmente que el resultado de las renegociaciones no es ideal desde su perspectiva.

El presidente “considera todas sus alternativas. Sólo digo que ahora estamos enfocados en negociar un buen acuerdo y que no estamos enfocados en plazos específicos. Todavía estamos lejos, pero estamos trabajando todos los días para renegociar este acuerdo”, insistió Mnuchin. Cabe recordar que el jueves pasado, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que su país continuará negociando con Canadá y México, a pesar que los tres países están lejos de llegar a un acuerdo para modernizar el TLCAN, reportó la agencia de noticias Reuters.

Los comentarios de Lighthizer llegaron el mismo día en que venció el plazo límite que algunos funcionarios de Estados Unidos habían establecido para que un nuevo TLCAN fuera aprobado por la actual legislatura del Congreso de su país.

El Dato: El 31 de mayo se cumple el plazo que puso EU para que México no pague aranceles en acero.

Mientras que Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, dijo que los tres países podrían llegar a un acuerdo para fines de mayo; pero agregó que en caso de no lograrlo, las negociaciones podrían extenderse más allá de las elecciones presidenciales del 1 de julio.

“México ha trabajado de manera constructiva en las negociaciones del TLCAN”, indicó Guajardo.