Trump califica como “un gran día” despido de subdirector del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “gran día para la democracia” el hecho de que el secretario de Justicia Jeff Sessions despidiera a Andrew McCabe, un ex subdirector del FBI despreciado por Trump.

En tanto McCabe criticó la decisión de inmediato, indicando que fue parte de la “guerra contra el FBI” por parte del gobierno de Trump.

A través de su cuenta de Twitter, Trump elogió el anuncio de Sessions afirmando sin más detalles que McCabe “sabía todo sobre las mentiras y la corrupción que estaban ocurriendo en los más altos niveles del FBI”.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI – A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018