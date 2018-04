Trump condena ataque de gas en Siria, pero posterga decisión 48 hrs

El presidente Donald Trump dijo que tomará una decisión sobre la respuesta que dará Estados Unidos al aparente ataque con armas químicas contra civiles sirios “posiblemente para el final del día”.

Durante una reunión de gabinete, Trump condenó el “atroz ataque” del sábado que cobró la vida de al menos 40 personas, incluidos menores, en la ciudad de Duma en Siria.

Trump señaló que se reunirá con asesores militares para considerar las opciones de Estados Unidos e indicó que “nada está fuera de la mesa”. Añadió que Washington sigue investigando una posible participación de los gobiernos de Irán y Rusia en el ataque.

Sobre el presidente ruso Vladimir Putin, Trump dijo que “todos deben pagar un precio, él lo hará, todos lo harán”.

Las deliberaciones en la Casa Blanca se produjeron mientras Rusia y los militares sirios culparon a Israel de un ataque con misiles llevado a cabo antes del amanecer en una base aérea en el centro de Siria.

.@POTUS Trump condemns the heinous attack on innocent Syrians with banned chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/qiEahlL3Ah

— Department of State (@StateDept) 9 de abril de 2018