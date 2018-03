Donald Trump echó ayer más leña al fuego al tema del control de armas en Estados Unidos. “¡La Segunda Enmienda –que protege el derecho a portar y poseer armas en el país– nunca será derogada!”, exclamó el mandatario estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

El arranque de Trump surgió en respuesta al juez retirado del Tribunal Supremo, John Paul Stevens, quien el pasado martes señaló en un potente editorial en el diario The New York Times que eliminar esa enmienda es la solución para acabar con la violencia armada en el país.

El jurista retirado llamó este martes a la derogación de la Segunda Enmienda, a la que se refirió como “una reliquia del siglo XVIII”, una opinión que avivó la llama del debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, dos días después de las más de 800 manifestaciones en diferentes puntos del país que se organizaron a favor de un mayor control de armas.

El Dato: La NRA manifestó en un comunicado que “seguirá peleando para proteger el derecho fundamental” que concede la Constitución a tener armas .

“A pesar de que a los demócratas les gustaría ver que esto suceda, y a pesar de las palabras de ayer del exjuez del Tribunal Supremo Stevens, de ninguna manera. ¡Necesitamos más republicanos en 2018 y siempre debemos mantener (un mayor número de jueces favorables en) el Tribunal Supremo!”, escribió el mandatario en su habitual serie de tuits matutinos.

El pronunciamiento del magnate llega cuatro días después de que miles de estadounidenses –incluyendo celebridades– tomaron las calles para pedir mayor control en la venta de armamentos en la nación norteamericana.

Grandes concentraciones también se desarrollaron en ciudades como Boston; Nueva York; Chicago; Houston; Fort Worth, Texas; Minneapolis; y Parkland, Florida, el sitio del ataque del 14 de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School que dejó 17 personas muertas. La indignación incluso traspasó algunas fronteras y algunas personas se concentraron en Londres o Palma de Mallorca como muestra de solidaridad.

La Segunda Enmienda a la Constitución de EU, adoptada originalmente en 1787, es el principal argumento al que apelan los estadunidenses favorables a las armas, que consideran que esta medida es parte de la identidad nacional del país.

Revocar la enmienda sería extremadamente difícil. Enmendar la Constitución sólo puede ser propuesto por dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso o por una constituyente pedida por dos tercios de las legislaturas estatales. La enmienda luego tiene que ser aprobada por tres cuartos de los estados.

En lo que va de año, 33 incidentes con armas han ocurrido en centros educativos de Estados Unidos, incluyendo sucesos sin heridos, según datos de la organización Everytown for Gun Safety.

Una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que 69 por ciento de los estadounidenses cree que las leyes sobre armas de fuego en los EU deberían ser más estrictas. La cifra es mayor a la de 61 por ciento que manifestó lo mismo en 2016 o el 55 por ciento de 2013. En general, 90 por ciento de los demócratas, 50 por ciento de los republicanos y 54 por ciento de los propietarios de armas ahora está a favor de un mayor control de éstas.

Buscan sentar al magnate en el banquillo

El abogado de una actriz porno que asegura haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump presentó el miércoles una moción para obligar al mandatario y a su abogado a declarar.

En documentos presentados en la corte federal de distrito de California, Michael Avenatti, busca que Trump y su abogado Michael Cohen declaren sobre el pago de 130 mil dólares hecho a Stormy Daniels antes de la elección presidencial de 2016.

Avenatti quiere interrogar a los dos durante “no más de dos horas”. En el documento judicial, el abogado dice que las declaraciones se necesitan para establecer si el presidente sabía del pago y si lo autorizó.

“Estamos buscando respuestas juradas del presidente y del señor Cohen sobre lo que ellos sabían, cuándo lo supieron y qué hicieron al respecto”, dijo Avenatti a The Associated Press.

En declaraciones para CBS, el abogado de Cohen, David Schwartz, dijo que la solicitud para presentarse a declarar representa un “uso imprudente del sistema legal para seguir inflando el ego de Michael Avenatti y seguir siendo relevante”.