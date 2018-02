Trump desclasifica memorando de republicanos sobre Rusiagate

El presidente estadounidense, Donald Trump aprobó hoy la difusión pública de un controversial memorando elaborado por republicanos en el Congreso, que alega posibles abusos del FBI y del Departamento de Justicia en sus funciones de investigación, contra de miembros de su campaña presidencial, anunció la Casa Blanca.

Autorizó el día de hoy la desclasificación del documento sobre posibles violaciones por parte del FBI, en medio de un enfrentamiento de la misma dependencia con la Casa Blanca y los legisladores republicanos por los orígenes de la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, así como su posible motivación política.

Por su parte, el Comité de Inteligencia de la Cámara mostró el día de hoy el documento en el que acusan a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia por falta de imparcialidad en las primeras etapas de la investigación sobre los nexos con Rusia.

“Mucha gente debería avergonzarse de sí misma y mucho peor que eso”, enfatizó Trump sobre el tema a través de su cuenta de Twitter.

El oficio especifica que altos funcionarios del Gobierno beneficiaron a los demócratas sobre los republicanos, además de que acusa a los funcionarios federales de hacer cumplir la ley y de abusar de su autoridad al solicitar el permiso para vigilar a Carter Page, un ex consejero de campaña del republicano.

Ante ello, los demócratas consideran el documento como un intento republicano de impulsar una narrativa que debilite la investigación sobre la intromisión de las elecciones de 2016 y la posible coordinación con la campaña del magnate.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans – something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2018