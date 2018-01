El presidente Donald Trump declaró el domingo que un programa para proteger a inmigrantes que fueron traídos ilegalmente cuando niños a Estados Unidos “está probablemente muerto”.

“Los demócratas en realidad no lo desean”, tuiteó el mandatario en referencia al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

DACA is probably dead because the Democrats don’t really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de enero de 2018