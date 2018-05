Trump, el porno y la ley electoral

¿Por qué el escándalo de Stormy Daniels, una estrella porno que tuvo una aventura con Donald Trump, podría poner en riesgo su presidencia? La respuesta no se limita al escándalo moralino de las relaciones extra-maritales del presidente y su condena por parte de un sector de la sociedad, sino que se encuentra en un área más interesante: el rompimiento de la ley electoral estadounidense.

Primero hay que hacer un rápido recuento de cómo ha evolucionado este escándalo. El 12 de enero, The Wall Street Journal anunció que, antes de las elecciones, el abogado de Trump, Michael Cohen, había llegado a un acuerdo con la actriz, que le impediría hablar de sus encuentros sexuales. La respuesta inicial por parte de Cohen fue negarlo todo. Un mes después, en febrero, se hizo una denuncia, ya que, de haberse hecho el pago desde los propios bolsillos de Trump y no haberse declarado, podría considerarse una donación ilegal en especie a la campaña. Ante esta acción, Cohen reconoció que el trato sí existió, pero que el pago lo había hecho él de su propio bolsillo.

Ya en marzo, la vocera del presidente respondió a una pregunta sobre el pago mencionado, señalando que Trump no lo había hecho y que Daniels no podía decir nada al respecto, porque un tribunal había ratificado la obligación de la actriz de guardar silencio. Quedaba claro que el equipo legal del presidente estaba tratando de contener las ramificaciones del escándalo, buscando incluso demandar por una cifra millonaria a Stormy.

En abril, el tema se volvió aún más complicado, ya que primero el presidente dio una declaración señalando que él desconocía el pago que había hecho su abogado y que no sabía nada al respecto. Unos días después, el 9 de abril, el FBI registró e incautó documentos que Cohen tenía en su domicilio, su oficina y el hotel en el que se alojaba. Esta acción mostró que había un caso que se estaba armando desde las agencias de investigación, y que tenía la solidez suficiente como para que las órdenes de registro fueran aprobadas por un juez. Al final del mes, Trump dijo en un frenesí televisivo en Fox, que su abogado sí había hecho el trato, pero que no había hecho nada malo porque no había fondos de campaña involucrados. Finalmente, hace unos días, Rudy Guliani, convertido en el nuevo abogado de Trump, dijo en una entrevista que el pago sí lo hizo Cohen, pero que Trump había reembolsado el dinero al abogado. Toda la historia saltó por los aires. Trump tuvo que reconocer que él hizo los pagos, pero aclaró que no provenían de las contribuciones a su campaña.

Este abigarrado caso ha puesto contra las cuerdas a Trump, que, además, ha evitado señalar que el problema con este pago es que, al no haber sido declarado, pudo haber sido con financiamiento ilegal en su campaña. Además, los tratos de Cohen con Stormy Daniels son la puerta de entrada para conectar los posibles lazos con otros turbios tratos, que podrían incluir a la trama rusa, poniendo en jaque a Trump.