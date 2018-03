Trump pide al Congreso reformar leyes sobre el control de armas

El Congreso debe actuar para reformar las leyes relativas a las armas de fuego, hacer más estrictas las revisiones de antecedentes de los compradores, mejorar la seguridad en las escuelas y aumentar los recursos para la salud mental e impedir que ocurran tiroteos, sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca.

“No podemos esperar, andar jugando y conseguir nada, queremos parar los problemas”, declaró Trump al inicio del encuentro con 17 legisladores de la Cámara de Representantes.

It was an honor to welcome bipartisan members of Congress for a discussion on SAFE schools and SAFE communities. As we continue to mourn the loss of so many precious young lives in Parkland, we are determined to turn our grief into action. Full meeting: https://t.co/tbl94sCM01 pic.twitter.com/TmUMusoR9x

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de febrero de 2018