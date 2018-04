Tunden Barrales y Arriola a Sheinbaum por caso Rébsamen

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, Alejandra Barrales, acusó a Claudia Sheinbaum de no haberse reunido aún con los padres de las víctimas por el derrumbe del Colegio Rébsamen el 19 de septiembre de 2017.

Durante una mesa de debate moderada por Carlos Loret de Mola, en la que participaron los candidatos Mikel Arriola, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, la abanderada del Frente recriminó a Sheinbaum que no es a ella a quien tiene que dirigirse, sino a los padres de los niños fallecidos.

Cuestionados sobre el tema de la corrupción, Barrales y Arriola coincidieron en que las delegaciones gobernadas por Morena son donde más ha crecido la corrupción, destacando las deficiencias en el manejo de la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre en Tlalpan y el caso de Tláhuac, donde se vinculó al delegado con el narcotráfico.

Sheinbaum se defendió y acusó a Barrales de usar la tragedia del Rébsamen para atacarla y hacer del tema su eje central de campaña. Aseguró que la estrategia de la exdirigente del PRD es vil y deleznable.

“lo que de verdad no entiendo es que se utilice esta tragedia como centro de una campaña electoral, y te lo digo Alejandra, no sólo no es ético, es vil, es deleznable”

Claudia Sheinbaum

Candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX