De los 52 aeropuertos que operan en el país, el AICM es el único que cuenta con un ducto que permite a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a cargo de Alfonso Sarabia, traer turbosina de la refinería de Tula.

Las otras 51 terminales se surten por pipa del combustible que usa la industria aérea que mueve 92 millones de personas al año, haciendo más gravoso el monopolio de ASA sobre tal suministro.

La semana pasa la Cofece que encabeza Alejandra Palacios, recomendó a la SCT concluir con un monopolio ajeno al espíritu de la Reforma Energética y que impacta sobre el principal costo de las aerolíneas (arriba del 33%) con un sobreprecio estimado de dos pesos por litro, que hace que la turbosina en México resulte más cara que en EU. De hecho la Canaero, que preside Sergio Allard, mostró satisfacción por pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues las aerolíneas reciben sólo la factura de compra con números totales, sin desagregación alguna de costo de la turbosina, transporte, almacenamiento y despacho.

Por si fuera poco, la mayor parte de las pipas son permisionarios privados que hacen su agosto. De paso, los vehículos de ASA que cargan los aviones cobran todos los litros sin descontar la evaporación que por su antigüedad muchos de esos vehículos padecen. Y aunque la Comisión Reguladora de Energía, que lleva Guillermo García, ya tiene una norma para que nuevos competidores que surtan a las aerolíneas, éstas aún esperan claridad sobre cómo lograr que ASA les alquile sus tanques de almacenamiento.

Roku, pirata forever. La resolución que dictó el Juez 38 de lo civil de la CDMX quedó firme: a pesar de los amparos que promovió Roku de Steve Kay, siguen firmes las sentencias en contra de esa empresa por uso indebido de las señales y contenidos de los sistemas de televisión restringida así como de diversos Over The Top. El Juez 38° de lo civil de la CDMX, conforme informó el IDET, que encabeza Gerardo Soria, negó los amparos solicitados por Roku, por lo que sigue siendo ilegal la importación, comercialización y distribución de tal dispositivo como denuncio originalmente Cablevisión. O sea que los aparatos que se venden en Liverpool, Palacio de Hierro, Best Buy o en línea, tipo Amazon o Mercado Libre, son ilegales en la capital como en Veracruz, Coahuila, Torreón y Veracruz, pues el poder judicial optó por proteger los derechos de autor. Claro, Roku seguirá apelando las resoluciones en su contra… pero el IMPI, que lleva Miguel Ángel Margain, paralelamente está bloqueando las direcciones de Internet usadas para distribuir contenidos y aplicaciones ilegales.

Listo el tren NAICM. Ayer, con una inversión de 1,340 millones de pesos, Ferrovalle, que dirige Erich Wetzel, puso en marcha los 14 kilómetros del tren de carga que ayudará a mover los materiales para la construcción del NAIM, a cargo de Federico Patiño. El tren, que se desprende de la ruta de Tepetlaoztoc, servirá para el posterior desarrollo del área aduanal y manufacturera del nuevo aeropuerto.