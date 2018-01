Un genio estable no juega con la estabilidad de una nación: Fox a Trump

Luego de que esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que es “un genio muy estable”, Vicente Fox arremetió contra el mandatario estadounidense.

Vía Twitter, el expresidente de México difundió “un genio estable no juega con la estabilidad de una nación; no despotrica contra las opiniones diferentes; no amenaza al mundo con el tamaño de su ‘botón’; no pone sus intereses antes que los de la nación; y, lo más importante, no alardea sobre su genialidad”.

Este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se calificó a través de su cuenta de Twitter como un “genio de veras” y “un genio muy estable” en respuesta ante el reciente libro “Fuego y Furia” de Michael Wolff en donde se le describe como un líder incapaz de comprender la magnitud de la presidencia.

Según el presidente estadounidense, sus detractores “acuden al viejo manual de Ronald Reagan para chillar sobre la estabilidad mental y la inteligencia”.

Señaló que el hecho de pasar de empresario exitoso a estrella de TV y de ahí a la presidencia en su primer intento “refleja que no es inteligente sino un genio, ¡para colmo uno muy estable!

El libro Fuego y Furia afirma que Trump no esperaba, ni quería, llegar a la Casa Blanca, que su esposa rompió en llanto al enterarse de su victoria.

Además presenta al presidente de Estados Unidos como un “niñito malcriado” en muchos aspectos que no comprende la responsabilidad que representa la presidencia y pasa las noches comiendo hamburguesas en la cama, mirando la televisión y hablando por teléfono con viejos amigos.

El escritor Michael Wolff aseguró en una entrevista a NBC que su libro, Fuego y furia, está basado en unas 200 entrevistas hechas en 14 meses con lo que rechaza las afirmaciones del mandatario, quien asegura que está lleno de falsedades.

El libro se puede adquirir en versión digital en Gandhi, Porrúa, Amazon, Google Play y iBook de Apple a precios que van desde los 150 hasta los 386 pesos.

Pero si quieres tener el libro físicamente, lo puedes pedir en Amazon.com por 20.98 dólares (unos 405 pesos), o en eBay, por 25.99 dólares.

cls