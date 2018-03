Un reto, renegociación del TLCAN y tráfico de armas con EU, coinciden asesores de candidatos

Los temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el tráfico de armas, son un reto para la relación entre México y Estados Unidos, coincidieron los asesores de los candidatos presidenciables, Ricardo Anaya (Por México al Frente), José Antonio Meade (Todos por México) y Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia).

Al participar en una mesa de debate en el programa de Despierta, Carlos Loret de Mola, tanto Damián Zepeda, líder del PAN, Aurelio Nuño, jefe de campaña de Meade y Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, se refirieron tanto a la reciente visita a México del yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, como a un eventual impuesto de arancel tanto al aluminio como al acero.

Respecto al tema de las armas, Yeidkol Polevnsky dijo que México debe hacer la tarea y combatir la corrupción, porque es un problema que deriva en el tráfico de armas.

Por su parte, el panista dijo que son temas que es de interés de todos los mexicanos, y cuestionó los resultados de José Antonio Meade cuando estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE.)

Respecto al tema de la corrupción, donde Zepeda fue cuestionado por Aurelio Nuño sobre el presunto lavado de Ricardo Anaya, el líder panista afirmó que el candidato del Frente es honesto.

En tanto, Aurelio Nuño, dijo que lo que afirmó Zepeda no es verdad y dicen que enfrentan la corrupción, pero no es verdad, “pues son doble cara”.

Además, refirió que el mejor candidato presidencial para enfrentar los retos que se vienen con el TLCAN y el tráfico de armas es José Antonio Meade.

