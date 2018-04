Una vez más Trump amenaza con cancelar DACA y TLCAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no habrá acuerdo para legalizar el estatus de millones de “dreamers” y solicitó a los republicanos del Congreso aprobar una nueva legislación antiinmigración.

A través de un tweet enviado esta mañana, tan sólo una hora después de que deseara a los estadounidenses felices pascuas, Trump prometió que no habrá acuerdo DACA.

El presidente Trump escribió: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a ridículas leyes liberales (demócratas) como Catch & Release. Se está volviendo más peligrosa (la frontera). “Caravanas” viniendo. Los republicanos deben ir por la opción nuclear para aprobar leyes estrictas ahora mismo. ¡No más acuerdo DACA!”.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

Trump canceló el programa DACA el otoño pasado, pero dijo que le gustaría llegar a un acuerdo con el Congreso para proteger a los soñadores de la deportación a cambio de fondos para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Al pedir a los republicanos que usen la “Opción Nuclear” para aprobar nuevas medidas migratorias, Trump pareció instar a un procedimiento parlamentario mediante el cual los republicanos del Senado podrían aprobar legislación con una mayoría simple de 51 votos en oposición a la mayoría de 60 votos requerida.

En un segundo tweet, Trump arremetió contra México y amenazó con detener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, diciendo que las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente para asegurar la frontera con Estados Unidos.

Trump escribió: “México está haciendo muy poco, si no es que nada, para evitar que las personas lleguen a México a través de su frontera y luego a los Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Deben detener la gran droga y flujo de gente o yo voy a detener a su gallina de los huevos de oro, el TLCAN. ¡Necesitamos un muro!”.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018