Utiliza Trump muerte de jugador de NFL para empujar agenda migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la muerte de un jugador de futbol americano a manos de un inmigrante indocumentado que conducía en estado de ebriedad, debería ser una razón más para endurecer las leyes migratorias y fortalecer la seguridad fronteriza.

“Muy escandaloso que una persona ilegalmente en nuestro país asesino al liniero de @Colts Edwin Jackson. Esta es una de las muertes prevenibles de este tipo prevenibles”, dijo el mandatario en un mensaje en Twitter, a propósito de la muerte del jugador ocurrida el domingo.

So disgraceful that a person illegally in our country killed @Colts linebacker Edwin Jackson. This is just one of many such preventable tragedies. We must get the Dems to get tough on the Border, and with illegal immigration, FAST!

