El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuestiona que los apoyos sociales se hayan convertido en “dádivas asistencialistas” y critica a quienes prometen seguir con esa tendencia.

“Hay que diferenciar entre vulnerabilidad y asistencialismo”, dijo al participar en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, pues aunque está a favor de brindar beneficios a adultos mayores se pronunció por no dar ayuda económica a ciertos sectores al considerar que hay algunos a los que se les deben dar oportunidades de trabajo y no regalarles dinero.

El gobernador con licencia de Nuevo León advirtió que en caso de ganar la elección del 1 de julio hará una clara distinción en estos apoyos para no seguir regalando dinero a quienes necesitan que haya más plaza laborales.

Entre los cambios que implementaría en el gobierno si gana la Presidencia están las propuestas de despedir a los “huev…”, eliminar las delegaciones federales en todos los estados, desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y quitar recursos públicos a los partidos políticos, mismos que ascienden a 12 mil millones de pesos al año, así como bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en al menos tres etapas, sostuvo.

Agregó que al hacer estos cambios se generará un ahorro en la administración, recursos que invertirá en hospitales, escuelas y apoyo a empresas.

El Bronco también se pronunció por que el próximo mandatario no cuente con mayoría en el Congreso de la Unión para que exista un auténtico equilibrio de poderes.

Además, señaló que: “los gobernantes no son mesías que todo lo pueden, sino que deben ser sencillos, simples y buenos administradores”.

De cara al segundo debate de este 20 de mayo, convocó a sus adversarios a que no se confronten y que si bien se digan sus cosas no pierdan la amistad; sobre todo los exhortó a no incitar a sus seguidores a la violencia.