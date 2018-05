Al asegurar “me exorcicé del PRI”, el candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, afirmó que el riesgo de votar por Andrés Manuel López Obrador es que “no podrá controlar a la gente que trae, porque no genera disciplina y, obviamente, va a descontrolar a todo el país. Yo no estoy aquí para decir que es un problema, él por sí solo es un problema”, apuntó.

En la Reunión de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, dijo que la próxima semana presentará al Congreso de la Unión la iniciativa de la “ley mochamanos” y se pronunció a favor de los azotes.

“Tenemos que tener un Estado de derecho que privilegie el respeto de las propiedades de las personas (…) Los azotes son necesarios para los delincuentes”, acotó el independiente.

También recordó su extracción priista: “fui militante, pero me exorcicé, me saqué al PRI de mí. Fui ‘prinosaurio’, ahora soy dinosaurio. Es una reflexión que he hecho para que también cambie la gente. Si tú ves los equipos de los otros son lo mismo. Por ejemplo, (Jorge) Castañeda sólo migra de un lado a otro”, declaró.

El Bronco cuestionó al sector empresarial sobre si no les da pena que México esté entre los principales países con mayor corrupción en el mundo, por lo que les pidió alzar la mano a quienes están de acuerdo con “mocharle la mano al corrupto”.

Y aseguró a los empresarios que “necesita a los valientes, no a los mansitos”.

Finalmente, aseguró que no declinará por otro candidato, ya que “no es dueño de la voluntad de quienes firmaron y confían en él”.