El coordinador del Proyecto de Gobierno de Coalición, Miguel Ángel Mancera, aseguró que este tipo de gobiernos representan un cambio estructural.

“El proyecto es por México, no ideologías separadas. En la Ciudad de México están resueltas las garantías, hoy ninguno de nosotros está en contra de que se aumente el salario mínimo o que se apoye al campo, hoy te digo que tuvimos presupuesto cero de prevención del delito. Con el gobierno de coalición los acuerdos se respetan, no se pueden hacer cambios y la figura es el Jefe de Gabinete, para que se garantice que se lleve a cabo la agenda en acuerdo”, detalló.

En conferencia de prensa en Puebla destacó también que el gobierno de coalición garantiza a los ciudadanos que no habrá conflictos después de una elección y que habrá desarrollo para el país.

“El gobierno de coalición viene a establecer un cambio total y el compromiso es por escrito, entre los dos poderes, el Ejecutivo y Legislativo, y todo esto no es un arreglo en lo oscuro, es absolutamente transparente. Yo no menosprecio a ninguna fuerza política, no hay duda de que Morena ha tenido un crecimiento, aquí el resultado será una unión”, insistió.

Mancera indicó también que Ricardo Anaya es el único abanderado a la Presidencia comprometido para cambiar el régimen, y dijo que es la mejor opción, pues está dispuesto a hacer el cambio.

“Por ello Por México al Frente es la mejor opción, porque no es una sola persona quien gana, sino todo un proyecto que asegura crecimiento”, precisó.

Mancera Espinosa apuntó que es necesario conocer la opinión de los demás candidatos, sobre el gobierno de coalición.

“Por México al Frente ya tiene previsto el plan, en caso de no ganar la mayoría en el Congreso”, agregó.