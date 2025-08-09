Versión Impresa, 09 Agosto 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
méxico
- México Canta baja views de la música violenta
- Adidas pacta resarcir daño a zapotecas por apropiación
- Refuerza Rosa Icela el diálogo con Legislativo
- Cae implicado en el crimen de delegado de FGR en Tamaulipas
- Trump ordena usar fuerza militar contra cárteles de AL
- CSP ante “secreta” orden de EU contra cárteles: “No vendrán aquí con militares”
- Advierten consecuencias por perseguir narcos aquí
- Inauguran Hospital Regional en Tlajomulco
- Senado alista toma de protesta de Poder Judicial
- “Todos debemos de vivir según nuestros ingresos”
- ONG alertan que desabasto de oncológicos se agrava
- Plan para Pemex “da viabilidad financiera y productiva”: Sener
- Monreal: Explicará sus gastos Gutiérrez Luna
- SRE rechaza intervención en el territorio mexicano
- Buscan que Caro Quintero deje el confinamiento
mundo