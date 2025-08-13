Versión Impresa, 13 Agosto 2025

PRIMERA PLANA
Señalados por narco, lavado de dinero... Pasan de 86.9 en septiembre a 64.9 en julio Infraestructura aeroportuaria Chubascos no dan tregua a vecinos Tensión diplomática ante cita clave
Entrega México a EU a otros 26 capos de alto nivel; van La Tuta y El Cuini
Homicidios bajan 25.3% en sexenio de Sheinbaum
Alertan por debilidad del AICM ante lluvias; 19 mil 500 afectados
Con daños, 484 casas por aguacero en tres alcaldías
EU modera expectativas sobre encuentro con Putin; será de escucha
méxico
- Entrega México a EU a otros 26 capos de alto nivel; van La Tuta y El Cuini
- Homicidios bajan 25.3% en sexenio de Sheinbaum
- Exconsejeros se sienten de élite, dice Presidenta
- Misoginia y machismo van cediendo en el país: Claudia
- Testifican sobre su detención 20 días en “Alcatraz”
- EU reporta arresto de 300 mil; liga a 70% con crimen
- Varados en México 300 mil migrantes, dice ONG
- PAN dice que colapso en AICM es por mala gestión
- Morena llama a sus aliados a la unidad
- EU: Narco e impunidad, retos clave para México
- Detienen a 59 policías municipales de Cintalapa
- Se disculpa senadora por abusar de su fuero
- FGR, por apelar liberaciones de Vallarta y García Villagrán
ciudad
estados
negocios
mundo
desfile
deportes
tecnología