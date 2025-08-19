Versión Impresa, 19 Agosto 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
Hay 138 centros de reclusión sobrepoblados Acepta cargos por delitos de narcotráfico Es campaña contra “ya saben quién”, dice Flexibilizan requisitos en Infonavit SSPC entrega 100 patrullas a la policía estatal Washington prepara encuentro entre líderes
Satura cárceles prisión preventiva oficiosa... y queda pendiente en Corte
El Mayo llega a acuerdo con EU
Niega Gutiérrez Müller radicar en España; acusa campaña contra AMLO
Aumenta Claudia meta de viviendas de 1.2 a 1.8 millones
Refuerzan con 100 patrullas policía estatal de Sinaloa
Alista Trump un cara a cara Putin-Zelenski
