Versión Impresa, 21 Agosto 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Alistan apoyos por cierre de EU al ganado
- Dictan prisión preventiva contra Julio Chávez Jr.
- El Mayo, por declararse culpable de dos cargos
- Alertan: sistema de salud atiende al día a 5 menores agredidos
- Se espera visita de Rubio por acuerdo de seguridad
- Límites a agencias como la DEA se mantendrán: CSP
- MC exige que se retome la discusión sobre PPO
- TEPJF valida la Judicial pese a acordeones
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura