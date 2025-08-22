Versión Impresa, 22 Agosto 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Cuestionan a DEA por proyecto Portero; señalan protagonismo y montaje político
- ...Y pide respetar derechos de paisanos en los juicios
- SEP destaca logro sin Comipems; va por sumar al IPN
- …Y perdona a Morena multa por $55 millones
- Exonera INE a Pío por sobres y perdona multa a Morena
- CFE invertirá 8,177 mdd en red de transmisión
- CSP dice que reforma al PJ no indica renunciar a pensión
- Buscan reforzar mercado interno para el ganado
- Tras viaje a Japón reaparece Andy
- Rosa Icela se reúne con diputados de oposición
- “Siempre nos decía: ‘hasta encontrarlos’; no cumplió”
ciudad
estados
negocios
- Ingreso por venta online sube 50.6%
- Nueva inversiones incentivan arribo de IED en 2.o trimestre; repunta 10.19%
- Modelo de la 4T no sólo reduce la pobreza: CSP
- Proveedores y bancos son principal fuente crediticia
- Subgobernador Heath pone alto a recorte de tasa
- Ingresos por bienes y servicios de los servicios privados se contraen 1.2% en junio
- CIBanco desiste y retira demanda contra el Tesoro
mundo
cultura
desfile
deportes