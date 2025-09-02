Versión Impresa, 02 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- “A la Corte no la guiará ni el poder ni el dinero”: Aguilar
- La arropan empresarios, gobernadores, rectores...
- “Vamos bien y vamos a ir mejor”: Sheinbaum
- Cierran filas con la Presidenta góbers y legisladores
- Hazaña de la 4T “deja huella y es referente en el mundo”
- Nuevos ministros de SCJN rinden protesta en el Senado
- Hugo Aguilar anuncia austeridad y que nadie gane más que Presidenta
- Regresan a clases 29 millones de estudiantes en el país: SEP
- CSP destaca reducción de la pobreza y la desigualdad
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura