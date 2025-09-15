Versión Impresa, 15 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
A debate, infiltración de crimen a gobiernos CSP viaja al Edomex y a Michoacán Cae inscripción general 1.26 por ciento
Joven está hospitalizada por explosión de pipa Se conmemoran 215 años de la Independencia de México
Bermúdez atrasa su extradición; dos meses pueden pasar antes de traslado
La independencia se conquista todos los días: CSP
Cobertura pendiente: sin educación básica 10.3%, media superior 19.4% y superior 54.9%
Afloran tragedias en familias de víctimas de estallido de pipa
LAS GRANDES PROTAGONISTAS DEL DESFILE SERÁN LAS MUJERES
méxico
- Bermúdez atrasa su extradición; dos meses pueden pasar antes de traslado
- La independencia se conquista todos los días: CSP
- LAS GRANDES PROTAGONISTAS DEL DESFILE SERÁN LAS MUJERES
- Buque Escuela Cuauhtémoc, en última fase de reparación
- Cobertura pendiente: sin educación básica 10.3%, media superior 19.4% y superior 54.9%
ciudad
estados
negocios
mundo
desfile