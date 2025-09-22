Versión Impresa, 22 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Hoy, conferencia sobre el conflicto en la ONU
Departamento de Agricultura advierte medidas decisivas Claudia afirma que su Gobierno lo decidió la población Expertos ven fallas en distribución de oncológicos Llaman a Kirk “mártir” y “héroe” en funeral con Trump al frente Exposición
Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal dan paso y reconocen al Estado palestino
Detectan gusano barrenador en punto más cercano a EU y amagos suben de tono
Suma Presidenta 29 estados recorridos para rendir cuentas
Advierten faltante de medicinas a 3 meses de que acabe el año
Llaman a Kirk “mártir” y “héroe” en funeral con Trump al frente
José María Velasco, más allá del paisaje: Sus bocetos y apuntes, en el MUNAL
méxico
- Detectan gusano barrenador en punto más cercano a EU y amagos suben de tono
- Suma Presidenta 29 estados recorridos para rendir cuentas
- Preocupa fast track a Ley de Amparo en el Senado
- Narconexo de diputada “contamina el sistema”
- Edomex alcanza 9 mmdp en derrama turística
- Advierten faltante de medicinas a 3 meses de que acabe el año
- Asesinatos, 5.ª causa de muerte en niños de 5 a 14
estados
negocios
- Advierten el riesgo vial por bicis eléctricas
- Vector Casa de Bolsa prepara transferencia de cuentas de sus clientes a otras instituciones
- Negocio fiduciario, en la mira de bancos, firmas bursátiles y Sofomes
- UPS y Estafeta no alcanzan acuerdo
- Festivales dan empujón a Banamex
- FMI sube previsión del PIB para México a 1.0%
- Burger King ofrece oportunidades de negocio en México
- Multiva contrata ‘artillería pesada’ legal para su incursión en los fideicomisos
mundo