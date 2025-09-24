Versión Impresa, 24 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Ahonda con discurso crisis del multilateralismo Fenómeno va al alza desde 2020 “¡Tuvimos mucho presidente, y hoy, mucha Presidenta!“, exclama Protestan por homicidio en CCH Sur Gobierno advierte sanciones y denuncias penales
Buscan recuperar la confianza, dice
Trump arremete contra la ONU: “sus países se están yendo al infierno”
Hay en México más de 4 mil extranjeros desaparecidos
Reprueba Rosa Icela campañas contra AMLO; destaca su rectitud
Tras ataque en CCH Sur anuncia la UNAM revisión de seguridad
Medicinas: exhiben en Mañanera a empresas que incumplen entrega
Defraudados por Came ven burla en minipago de $219 mil; marcharán
