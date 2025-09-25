Versión Impresa, 25 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Vuelve capital mexicano al icónico banco FBI investiga el caso como “violencia dirigida” Marchan estudiantes contra violencia Gobierno advierte sanciones incluso penales Tere Jiménez abre gira de Informe con niños Zelenski alerta sobre expansión militar rusa
Chico Pardo compra 25% de Banamex en una transacción por $42 mil millones
ICE y violencia: un paisano herido ayer en tiroteo; bajo su custodia, 6 muertos
Caso CCH Sur: Sí hubo alerta, no llegó a autoridad
Van por nueva ley de aguas; 59 mil anomalías en concesiones
Rinde Tere Jiménez informe ante niños
“No hay garantías de seguridad salvo los amigos y las armas”
méxico
- ICE y violencia: un paisano herido ayer en tiroteo; bajo su custodia, 6 muertos
- Envía Gobierno nota diplomática a EU por mexicano fallecido
- Ante redadas, crean redes de protección
- Presidenta niega poner distancia con AMLO
- Van por nueva ley de aguas; 59 mil anomalías en concesiones
- CSP atribuye popularidad a trabajo y principios de la 4T
- Segob: Cambio a ley electoral, para frenar los excesos
- Ha tenido embarazo una de cada 10 adolescentes
- Urgen a atender salud mental en las escuelas
- Indagan predio por muerte de colombianos
- Avala Senado reforma en materia de extorsión
negocios
mundo
desfile