Versión Impresa, 29 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Provocan nuevos jueces ola de ceses, pese a exhorto del presidente de la SCJN
- Proyectan reforzar la contención migratoria, pero también refugio
- Acusan patrón de persecución a trabajadores migrantes en EU
- Caso de colombianos es “propaganda criminal”
- Aborto: prevalece criminalización; 597 carpetas hasta hoy
- CSP suma 30 estados; destaca apoyo del pueblo
- Llama Semar a trabajar por su prestigio
- Arrancan audiencias de la reforma a la Ley de Amparo
ciudad
negocios
mundo
desfile