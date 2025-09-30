Versión Impresa, 30 Septiembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Agradece CSP a casi medio millón asistir a informes
- Abren 2 días de foro para reforma a Ley de Amparo
- Planteles de UNAM, en paro o clases en línea por amenazas
- EU va por endurecer desde octubre trámites para conseguir ciudadanía
- Conagua: fueron atípicas, lluvias en la ZMVM
- Expertos temen cambios sobre el “interés legítimo”
- Afinan visita de Harfuch a San Lázaro
- Buscan mejorar servicios de la banca
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura
desfile
deportes