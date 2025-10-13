Versión Impresa, 13 Octubre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
PRIMERA PLANA
Van 47 fallecidos y hay 38 desaparecidos Visita zonas siniestradas por lluvias en Puebla y Veracruz “Mi compromiso es gobernar para todas y todos” "Más redadas con más presupuesto", alertan
Vecinos exigen supervisión 7 rehenes fueron liberados
Aumentan muertes por lluvias y alertan por pérdidas de ganado y cultivos
A nadie se dejará desamparado: CSP
Brugada rinde primer informe: Se están cumpliendo todos los compromisos
Con 170 mil mdd contra migrantes anticipan en EU “periodo negro”
Dudan que frene caos Liceo Japonés; piden que alcaldía ÁO revise
Gaza: liberación de rehenes pone plan de Trump a prueba
méxico
- Devastadora inundación arrasa con ganado y producción de alimentos
- Gastan 30% menos contra cambio climático este año
- Oposición critica “sistema ineficaz” contra desastres
- Con 170 mil mdd contra migrantes anticipan en EU “periodo negro”
- Aprovechan el desastre para saquear
- Senado alista apoyo a La Huasteca, comparecencias y reformas de ley
ciudad
estados
negocios
- Aeropuerto alista cárcamos para evitar inundaciones de cara al Mundial
- Van por 20 mdd para bonos verdes
- México complace a EU con revocación de CI: expertos
- China insta a EU negociar y no amenazar con aranceles
- Oppo crece en México gracias al impulso de su familia Reno
- Economía avanza en las mesas del T-MEC
mundo
