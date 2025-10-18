Versión Impresa, 18 Octubre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Segob destaca apoyo de estados a damnificados
- Visita zonas más afectadas de Veracruz
- Será Tijuana campo de base para Mundial 2026
- Cáncer de mama: piden “democratizar” detección y atención; mueren al día 22
- Sufren agresiones del ICE 8 de cada 10 migrantes que son detenidos en EU
- Hermano de AMLO justifica compra de ranchos
- Hallan anomalías de CFE durante licitación de carbón
- Cifra de muertos rompe el récord histórico de 70
- Buscan que la extorsión se persiga de oficio en México
- El aumento en refrescos es “para cuidar la salud”
- Avala San Lázaro Ley de Ingresos con 891 mmdp más que este año
mundo