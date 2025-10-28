Versión Impresa, 28 Octubre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
Amagos rumbo a revisión de T-MEC Pactan nuevo precio, créditos y seguro Se quejan porque la autoridad está poniendo orden Retiro de visas procede si se detecta riesgo: es privilegio no derecho Así votarán leyes de presupuesto y contra extorsión Comparece ante diputados
Sheinbaum logra cuarta pausa para aranceles de Trump; “vamos muy bien”
Piperos de agua desquician por más de 7 horas la ZMVM
méxico
- Fijan precio de tonelada de maíz en $6,050 en jornada de protestas
- Claudia reitera rechazo a la injerencia; apela al diálogo
- Retiro de visas procede si se detecta riesgo: es privilegio no derecho
- Harfuch refuerza combate de extorsiones a limoneros
- Claudia rechaza medida de la ONU en desapariciones
- Cae Víctor Álvarez Puga en EU, prófugo tres años
- Ssa aplica 8.8 millones de dosis contra sarampión
- Advierten de rituales que atentan contra las mascotas
- “Seguimos esperando” que España pida perdón
- Defienden la permanencia de los OPLE en la electoral
- CFE, con la mayor eficiencia energética en AL: Calleja
- Entre sillazos, se renueva PAN de Campeche
- Aprietan a diputados para que vayan a sesionar; voto será presencial
