Versión Impresa, 30 Octubre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Cancelación de 13 rutas Negociaciones avanzan, pero aún no hay acuerdo: Sader Se va a combatir el intermediarismo, dice Sader Su industria, el talón de Aquiles Van dos protestas masivas en tres días Masacre sin precedentes en Brasil Entre mausoleos y memoria
Freno de vuelos, decisión unilateral de EU, acusa México; en el sector, zozobra
Pierden 200 mdp por gusano barrenador; van por nuevo plan
Se desinflan, pero siguen protestas por precio de maíz
Economía de Campeche, de mal en peor; 5 trimestres en caída
Ahorcan por 2.º día entradas a la CDMX; abren negociación
Ya son 132 muertos en la redada policial más letal en Río
Panteón de Dolores y sus 150 años de historia
méxico
- Acuerdo no resuelve la crisis: experto
- Se desinflan, pero siguen protestas por precio de maíz
- Pierden 200 mdp por gusano barrenador; van por nuevo plan
- PAN pide garantizar en el PEF recursos para el agro
- “No volverán apoyos con intermediarios”
- ...Y nuevo bombardeo en el Pacífico deja 4 muertos
- CSP exige explicación a EU por sus ataques
- Van por 200 centros de servicio infantil en 2026
- Chocan por supresión de rutas desde el AIFA
- La UNAM no cede a “falsas amenazas y no se detiene”
- Lotenal reconoce labor de Procuraduría del menor
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura
deportes