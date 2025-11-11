Versión Impresa, 11 Noviembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Ven analistas "guerra híbrida" Homicidio, octava causa de deceso: Inegi
Gobierno y FIFA dan banderazo con agenda social
Cae 80% la cantidad de sentencias Guardias abatieron al asesino cuando ya estaba detenido Conjuntará los esfuerzos institucionales
“Narcolanchas”: suma EU 76 muertos en 16 ataques entre vacíos y cuestionamientos
Males cardiacos y diabetes cobran más vidas que violencia
Van por Mundial social y derrama de 3 mmdd
Caen 80% sentencias del PJ en Colima; sin resolver, 6 de cada 10 asuntos
Van a Michoacán más de 10 mil de FA; ya hay capturas
CDMX da paso: abre Centro de Búsqueda de Personas
- Van para Michoacán 2 polos de desarrollo: SE
- Alito acusa de “distractor” el caso Colosio
- Gobierno del Edomex ordena el tránsito
- Promueven detección del cáncer de mama oportuna
- Exministro teme por la impartición de justicia
