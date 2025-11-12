Versión Impresa, 12 Noviembre de 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Proyecto de presupuesto de Veracruz Promedio diario pasa de 86.9 a 54.5, es decir, 32 menos Pide no aprobar proyecto “al vapor”
Pasa de 120 mmdp a 167 mmdp entre 2014 y 2025 Se prevén 3 días de manifestaciones Tensión militar alcanza su punto crítico
A Rocío Nahle y alta burocracia, alza de 25%; a Protección Civil, 13%, a DH, 3.9%
Bajan homicidios 37%, 32 asesinatos menos diarios
Morena mete freno por ahora a empalme elección-revocación
Costo de violencia creció 39% en 10 años en Michoacán
Palacio y edificios de la Ciudad, cercados ante múltiples movilizaciones
EU lleva su portaaviones más grande al Caribe
méxico
- Ligan a 2 exgobernadores con despojo
- Bajan homicidios 37%, 32 asesinatos menos diarios
- Morena mete freno por ahora a empalme elección-revocación
- Costo de violencia creció 39% en 10 años en Michoacán
- Mandos locales, más expuestos a asesinatos
- Rosa Icela pide a maestros seguir la ruta del diálogo
- Palacio y edificios de la Ciudad, cercados ante múltiples movilizaciones
- Maiceros alistan nuevo paro junto a transportistas
- Prometen más discusión a iniciativa y a Ley de Aguas
- PAN ve intento de traición en Morena para favorecer a Andy
- Cae envío de remesas por redadas migrantes
- ONG alerta por tráfico de menores hacia EU
- Trump ataca a 3 embarcaciones cerca de Acapulco
- Aplazan definir libertad anticipada para Duarte
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura