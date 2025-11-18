Versión Impresa, 18 Noviembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Saldo tras Marcha Z “Aquí estamos fuertes con el pueblo, muy fuertes” “Haremos lo que sea necesario”, asegura Trump
65% teme ser víctima de la violencia CJNG impide accesos a 12 municipios de Michoacán Gasto previsto para el 2026
De 19 detenidos, hay 3 por tentativa de homicidio... y revisan 18 excesos policiacos
Claudia: No vamos a caer en la provocación
Trump, dispuesto a lanzar ataques a cárteles aquí; embajada de EU matiza
Sienten indefensión ante crimen 6 de cada 10 jóvenes
Narcobloqueos en Michoacán al ir tras un líder del CJNG
Castiga BCS gasto para atención de niños y adolescentes
méxico
- Alito ofrece asistencia legal a detenidos en movimiento
- PAN cuestiona silencio de Derechos Humanos
- México cede lugares del AICM a aerolíneas de EU
- Flujo migratorio en México baja 86% en el año
- Prevé Senado cárcel de 42 años a montachoques
- Van 82 mil mdp a becas del Bienestar
- Becas del Plan Michoacán ayudarán a 98 mil alumnos
- Canadá emite alerta de viaje para 13 estados
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura
entretenimiento