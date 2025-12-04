Versión Impresa, 04 Diciembre 2025

PRIMERA PLANA
Cierran cantado relevo a 5 días de salir Gertz Proyecto de presupuesto 2026 para Coahuila Encuentro con empresarias y empresarios Gobierno prevé implementación total en 2030 En la Zona Libre de la Frontera Norte sube 5%
Inicia era en FGR con Ernestina Godoy: ni persecución política ni impunidad, ofrece
Góber se sube 5.2% sueldo... y recorta fondo para búsquedas
Crea Sheinbaum consejo empresarial de promoción de inversión
...Y van por 40 horas; será gradual: cada año 2 horas menos
Acuerdan 13% más al salario mínimo; será de 315.04 al día
- Garantías laborales no aplican a informalidad
- Aprueban reforma en materia hídrica entre tensiones y presuntos ‘albazos’
- Hallan aquí a operador del Tren de Aragua
- Con billete, Lotenal celebra el 30 aniversario del SNSP
- CSP sí va al sorteo de la Copa Mundial de Futbol
