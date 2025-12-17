Versión Impresa, 17 Diciembre de 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Fentanilo: advierten más presión… pero también criminalidad binacional en tráfico
Diputadas de gresca, sin fuero; si las denuncian irán a proceso
Recorta Sonora 13% a gasto en Salud pese a falta de insumos
Fortalece IMSS acciones en Plan Michoacán
Pavo para la cena de Navidad se encarece 44%; $139 el kilo
Trump, con personalidad de alcohólico: Wiles
Notre-Dame recobra trono
- México y EU van contra ataques de narcodrones
- Coche-bomba se activó a distancia
- Fentanilo: advierten más presión… pero también criminalidad binacional en tráfico
- Remueve ANAM a Tonatiuh Márquez tras retiro de visa
- Pagan 15 mil mdp del adeudo a farmacéuticas
- Senadora exige respeto a la soberanía mexicana
- México admite culpa por muerte de indígena
- Sheinbaum insiste en desaparición de Ople
- Sufre explotación laboral personal de prisiones, acusan
- Tijuana crea nuevo Sendero Seguro en ITT
