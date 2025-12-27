Versión Impresa, 27 Diciembre 2025

El Cultural cierra el año 2025 con un dosier integrado por textos de cronistas mexicanos. El desencanto y la soledad en un viaje a Grecia (Ana Clavel), la noche y el insomnio (Rafael Pérez Gay), el estado de la industria editorial y el mercado digital de libros (Bryan Rivera), la presencia de la Inteligencia Artificial y el oficio de psicoterapeuta (Adrián Campos), las incidencias del sexo en Internet (Héctor Ríos G.), episodios y compasiones del futbol argentino (David Blanc), Héctor Lavoe en el barrio de Tepito (Adrián Román). / Nos vemos en enero del 2026 ¡Feliz Año Nuevo!

