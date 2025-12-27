Versión Impresa, 27 Diciembre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Indicadores económicos en 2025 Heladas en varios estados Frenan desmonte Enfrenta cargos por delincuencia organizada
Se reúnen este fin de semana en Florida El Cultural cierra el año 2025 con un dosier integrado por textos de cronistas mexicanos. El desencanto y la soledad en un viaje a Grecia (Ana Clavel), la noche y el insomnio (Rafael Pérez Gay), el estado de la industria editorial y el mercado digital de libros (Bryan Rivera), la presencia de la Inteligencia Artificial y el oficio de psicoterapeuta (Adrián Campos), las incidencias del sexo en Internet (Héctor Ríos G.), episodios y compasiones del futbol argentino (David Blanc), Héctor Lavoe en el barrio de Tepito (Adrián Román). / Nos vemos en enero del 2026 ¡Feliz Año Nuevo!
Destaca CSP lugar dos de México en el mundo con menor tasa de desempleo
Llegan frente frío 24 y primera nevada
Clausuran Bachoco en Yucatán por arrasar 23 ha de selva
Dan revés a Bermúdez Requena; sus cuentas seguirán congeladas
Va Zelenski a reunión con Trump; avance de plan de paz, de 90%
El Cultural
méxico
- Anuario: “Cacería” de Trump cambió los éxodos migrantes del mundo
- Exigen disculpas por hijos de AMLO
- Justicia tailandesa, tras socia de Rocha Cantú
- Anuario: Por plaga, un año de veto al ganado del país
- Destaca CSP lugar dos de México en el mundo con menor tasa de desempleo
- Llegan frente frío 24 y primera nevada
- Clausuran Bachoco en Yucatán por arrasar 23 ha de selva
- Anuario: Posible mega elección “viciaría la autenticidad” del voto en 2027
- Anuario: Lluvia histórica que inundó a La Huasteca, la más mortal en 14 años
- Anuario: Transformación histórica del PJ mediante voto popular directo
negocios
mundo