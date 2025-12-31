Versión Impresa, 31 Diciembre de 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Descarrilamiento de tren Un panista y un verde tampoco presentan propuestas Tras balacera en Zapopan, refuerzan vigilancia en Jalisco Anticipan primera alerta roja en la capital Reportero enfrenta otros 2 cargos en Veracruz En una semana rebasan operaciones en aeropuertos
CSP promete reparación del daño a víctimas de forma integral
De Morena, los menos productivos en Senado; 22 de 67, sin presentar iniciativas
Más de 30 sicarios emboscaron a empresario y a su hija en Zapopan
CDMX despide y recibe año con alerta roja por frío por primera vez
Tiran cargo por terrorismo contra periodista en Veracruz
Destaca QRoo récord histórico en cruceros y operaciones aéreas
méxico
- Anuario: Plan México, un impulso para la inversión y el PIB
- Peso y bolsa ceden tras minutas de la Fed
- Ve CSP inviable nuevo tratado sobre el T-MEC
- Anuario: “Nos falta ver la realidad mundial y ver nuestras ventajas como país”
- Anuario: Crecimiento, tema que más preocupó durante el año a los analistas
- Más de 4 mil empresas ya son “Hecho en México”: SE
- Anuario: EU cambió reglas del comercio global
- Anuario: EU asestó golpe a 3 instituciones y prendió alertas en sistema mexicano
- IVA e IEPS tiran ingresos tributarios en 9.1% en penúltimo mes del año
