Versión Impresa, 20 Enero de 2026

Por: La Razón Online
Tensa relación con América, Europa... Sheinbaum destaca récord de recaudación sin aumentar impuestos Confirman primer caso en Puebla Basura en el sitio del Tianguis de las Torres España tendrá 3 días de luto Valentino
Garavani
Gobierno de Trump: 1 año de disrupciones y reacomodos; logra México sortearlo
Convierten cancha en tiradero ilegal en Iztapalapa
Tragedia en España: Suman ya 40 muertos por trenazo
Adiós a Valentino, el último emperador de la moda
- Avión de EU no necesita permiso de Senado: CSP
- Sheinbaum destaca récord de recaudación sin aumentar impuestos
- SRE investiga “todas las quejas” contra funcionarios
- Guanajuato se promociona como destino de viajeros
- QRoo impulsa campaña turística internacional
- Afectan a 17 mil mexicanos operativos en Minnesota
- Cae 87.5% el flujo irregular de migrantes durante 2025
- Detención y extradición de capos, indicadores de cooperación bilateral
- Aunque cuesta arriba, se sortea a Trump; llamadas de CSP, clave
- En todo el país, casos de sarampión; llaman a reforzar vacunación
- Nace bebé en el IMSS de paciente con leucemia
- Va reforma al sistema anti corrupción
- Kenia invita a Woldenberg a debate electoral
- Cierra vía para blindar salarios de juzgadores
