Versión Impresa, 03 Febrero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Fractura en Campeche Es el movimiento de mayor jerarquía castrense Experto ve redirección en política de justicia Descarta Sheinbaum darle otro cargo Inaugura tramo Santa Fe-Observatorio Washington explora pacto energético
Morenistas rompen con Layda, acusan presiones… y pierden control en Congreso
Cambios en Sedena: asumen Martínez, Cortés y Briseño
Acelera FGR tras relevo detenciones relevantes
Salida de Adán, “decisión de él”
Entrega CSP tramo final de El Insurgente
Intercambio, aún no diálogo, EU-Cuba; acuerdo, “bastante cerca”: Trump
méxico
- Entrega CSP tramo final de El Insurgente
- Salida de Adán, “decisión de él”
- Acelera FGR tras relevo detenciones relevantes
- Cambios en Sedena: asumen Martínez, Cortés y Briseño
- Desmantelan narcolaboratorio en Baja California
- Reprimenda a políticos en BC, “regaño caluroso”
- Alista Gobierno reformas para el combate a la corrupción
- Asegura Mier que partida tomó por sorpresa a todos
- Chocan oposición y 4T por aniversario de Constitución
- Van 7 mil 909 casos de sarampión desde 2025
- Presentan 24 iniciativas en San Lázaro
- Monreal tiene lista su renuncia; “no me aferro al cargo”
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura