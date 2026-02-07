Versión Impresa, 07 Febrero 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
méxico
- …y le imputan al edil de Tequila dos secuestros
- Caen 35 alcaldes en seis años por vínculos con la actividad criminal
- Promete CSP presencia en la entidad hasta 2030
- Homicidios dolosos bajan 30% en Michoacán
- Reportan día menos violento del sexenio
- Caso Manzo: no hay líneas descartadas
- Reporta Petro asesinato en México de capo colombiano
- Desarticulan célula de CDS en Querétaro
- Hallan restos vinculados a mineros desaparecidos
- INE debe tener los recursos para sus procesos: PRI
mundo