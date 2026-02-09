Versión Impresa, 09 Febrero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Para petróleo, trabajos diplomáticos
La meta nacional es construir 1.8 millones
Recorta recursos a investigación y persecución al crimen organizado En 2025 alcanza 18.5 bdp Anuncio irrumpe en día del Super Bowl Tributo a países de América Es su segundo Vince Lombardi
México inicia envío de ayuda a Cuba; salen 814 t y alistan 1,500 t más
Entrega Claudia vivienda en NL; va por 80 mil ahí
FGR subejerció 6 mmdp en los últimos siete años
Deuda per cápita aumenta 45% tras pandemia y gestión de AMLO
Caso Epstein: víctimas se hacen notar ; FBI cierra línea
Poderoso mensaje latino en la gran fiesta americana
Seattle ahoga a los Pats
méxico
- Acusan al oficialismo de recibir ayuda del crimen
- Prometen afinar filtros para dar candidaturas
- FGR subejerció 6 mmdp en los últimos siete años
- Entrega Claudia vivienda en NL; va por 80 mil ahí
- Abre PAN gubernaturas en 17 entidades rumbo a 2027
- México inicia envío de ayuda a Cuba; salen 814 t y alistan 1,500 t más
- Armas del Ejército de EU oxigenan a cárteles: NYT
- Sismo activa protocolos de PC en Oaxaca
- Nombran alcaldesa interina en Tequila
ciudad
negocios
mundo
cultura
deportes
- Hormiga y su efectividad de 4 goles cada 86 minutos
- Seattle ahoga a los Pats
- Erling Haaland da tres puntos al City al minuto 93
- Mbappé sigue con su racha y el Real triunfa
- Inter suma quinta victoria de manera consecutiva
- Poderoso mensaje latino en la gran fiesta americana
- Cadillac revela el monoplaza de F1 de Checo Pérez
entretenimiento