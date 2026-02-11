Versión Impresa, 11 Febrero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Combate a la delincuencia Van 3 plagios masivos en 2 semanas en Sinaloa Informan avances significativos en la aplicación de vacunas Reunión tensa por redadas Termina entre los 24 mejores Informes revelan menor gasto para el control de enfermedades
Homicidios bajan 42%... y se batalla con armas aseguradas: 77% vienen de EU
Ahora secuestran a cinco en Ahome y a cuatro en Mazatlán
Sarampión: van 14.2 millones de vacunas aplicadas
Ríspida comparecencia de funcionarios de migración en Capitolio
Donovan emociona a México; avanza a final
En 2025, subejercicio de 11.4% en programas para inmunización
méxico
- En 2025, subejercicio de 11.4% en programas para inmunización
- Homicidios bajan 42%... y se batalla con armas aseguradas: 77% vienen de EU
- Marina da información de Farías a FGR
- FGJE confirma muerte del sobrino de El Mayo
- Rechaza CSP más letalidad contra crimen organizado
- De EU, 77% de las armas aseguradas en México: Secretaría de la Defensa
- Hay diálogo en 4T sobre reforma, sin acuerdo aún
- Deroga TEPJF a magistrado del Edomex
- Designa México a embajadoras para Guatemala y Belice
- Lemus da 500 mdp para reactivar Tequila
- Sarampión: van 14.2 millones de vacunas aplicadas
- Amenazas a la soberanía no sólo vienen de afuera: CSP
- “Desapariciones se deben dimensionar”
- Titular de STPS defiende enmienda
- El Edomex instala 450 puntos de vacunación
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura
tecnología
entretenimiento